Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo generale 2024-2025: esiste un anti-Odermatt? E Hirscher 'l'olandese' (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Uno contro tutti. Si potrebbe riassumere così la lotta per la conquista della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Un solo unico dominatore e poi il resto del Mondo. Marco Odermatt non sembra davvero avere rivali all'interno del Circo Bianco, considerando che nella passata stagione ha vinto con quasi 1000 punti di vantaggio su tutti i rivali. Una supremazia davvero assoluta per un campione che è pronto a riscrivere tutti i record possibili del suo sport. Quella passata è stata una stagione semplicemente straordinaria, che non è diventata perfetta solo per la clamorosa uscita nell'ultimo gigante delle finali di Saalbach, mancando così la decima vittoria consecutiva.

