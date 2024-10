“Sarò sfacciata, il Grande Fratello non mi diverte più”: la reazione di Signorini alla lamentela della spettatrice (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Alfonso Signorini ha replicato alla lamentela di una telespettatrice che ritiene che i concorrenti del Grande Fratello pecchino di scarsa simpatia. Fanpage.it - “Sarò sfacciata, il Grande Fratello non mi diverte più”: la reazione di Signorini alla lamentela della spettatrice Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Alfonsoha replicatodi una teleche ritiene che i concorrenti delpecchino di scarsa simpatia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - Shaila e Lorenzo sempre più vicini : "Lui mi fa sentire una 16enne..." [VIDEO] - Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, complice la loro permanenza al Grande Hermano lontano dagli altri inquilini del Grande Fratello, sono sempre più vicini. L'ex velina ha confessato che per lui ha sempre provato una trasporto diverso e che si è ... (Comingsoon.it)

“No ragazzi - ma davvero?”. Al Grande Fratello la spagnola sconvolge tutti : l’hanno vista pure in bagno - Maica Benedicto, la concorrente spagnola del Gran Hermano ospite per una settimana nella casa del Grande Fratello, ha fatto subito capire una delle sue priorità assolute. Non appena entrata, la modella ha chiarito la sua filosofia: “La candeggina è ... (Tuttivip.it)

Grande Fratello - Lorenzo Spolverato al Gran Hermano : "Tra me e Shaila c'è feeling ma abbiamo paura" - Durante la notte, dopo la diretta del Gran Hermano, i protagonisti della casa, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, si sono lasciati andare a confidenze con i loro coinquilini spagnoli. (Comingsoon.it)