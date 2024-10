Russia: Xi Jinping arriva a Kazan per 16mo BRICS Summit (2) (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Kazan, 23 ott – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping stringe la mano a un funzionario russo al suo arrivo all’aeroporto di Kazan, in Russia, ieri 22 ottobre 2024. Xi e’ arrivato nella citta’ ieri per la 16ma edizione del BRICS Summit, su invito del presidente della Federazione russa Vladimir Putin. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Russia: Xi Jinping arriva a Kazan per 16mo BRICS Summit (2) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ott – (Xinhua) – Il presidente cinese Xistringe la mano a un funzionario russo al suo arrivo all’aeroporto di, in, ieri 22 ottobre 2024. Xi e’to nella citta’ ieri per la 16ma edizione del, su invito del presidente della Federazione russa Vladimir Putin. (Xin) Agenzia Xinhua

Russia - i leader arrivano a Kazan per il summit dei BRICS - Il leader palestinese Mahmoud Abbas, il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou Nguesso sono arrivati nella città russa di Kazan per una riunione del ... (Lapresse.it)

Russia : tour panoramico in punti chiave di Kazan - che ospita BRICS Summit - Pechino, 22 ott – (Xinhua) – Partecipate a un coinvolgente tour panoramico per esplorare i punti di riferimento iconici di Kazan, la citta’ russa che ospita la 16ma edizione del BRICS Summit. Agenzia Xinhua (Romadailynews.it)

Russia : Xi arriva a Kazan per BRICS Summit - Kazan, 22 ott – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping e’ arrivato oggi a Kazan, in Russia, per la 16ma edizione del BRICS Summit. I funzionari russi hanno accolto Xi all’aeroporto. Guardie d’onore si sono schierate su entrambi i lati di un ... (Romadailynews.it)