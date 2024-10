Ruba dei profumi in un supermercato ma viene subito arrestato (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pensava di averla fatta franca invece è stato arrestato subito dopo aver trafugato dei profumi dal supermercato Conad di Via Casilina a Labico. Si tratta di un giovane di 29 anni di origine rumene che è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Labico e dai colleghi della Guardia di Frosinonetoday.it - Ruba dei profumi in un supermercato ma viene subito arrestato Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pensava di averla fatta franca invece è statodopo aver trafugato deidalConad di Via Casilina a Labico. Si tratta di un giovane di 29 anni di origine rumene che è statodai carabinieri della Stazione di Labico e dai colleghi della Guardia di

