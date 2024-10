Ilgiorno.it - Rischio valanghe sulle montagne della Lombardia: aumentano monitoraggi e controlli

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Regione stanzia 280mila euro per monitorare, valutare e prevenire il. È quanto prevede lo schema di protocollo per il funzionamento dei Nuclei tecnici operativi(Ntov) approvato dalla giunta lombarda su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, di concerto con l’assessore agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, che tra le altre deleghe segue gli uffici territoriali regionali (Utr), soggetti particolarmente interessati con un ruolo attivo in questo protocollo. Il provvedimento durerà due anni, dal prossimo 1° novembre al 31 ottobre 2026, e consente alla Regione anche la possibilità di erogare un ulteriore contributo alla Comunità montana Alta Valtellina, per la realizzazione di attività di potenziamento del sistema dio delneve-e dei Ntov provinciali.