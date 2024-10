Peste suina: arriva l’esercito per fermare l’emergenza che minaccia un settore da 20 miliardi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Scende in campo l’esercito per arginare la Peste suina. Una vera emergenza che sta mettendo in ginocchio un settore che genera 20 miliardi di euro all’anno e 100mila posti di lavoro (dati Assosuini). Tutto è cominciato nel gennaio del 2022 e in due anni e mezzo il dilagare della Peste ha portato all’abbattimento di 120mila suini, tre quarti solo negli ultimi mesi. E ogni giorno arrivano nuove notizie di focolai, soprattutto nel Nord Italia. Dal 1 novembre l’Italia adotta una misura senza precedenti per contenere l’epidemia. “I militari andranno in maniera coordinata e gestita a livello centrale” ha spiegato Giovanni Filippini, commissario straordinario per l’emergenza PSA, aggiungendo che le operazioni vedranno la collaborazione della Polizia Provinciale, delle ditte incaricate e della Protezione Civile. Panorama.it - Peste suina: arriva l’esercito per fermare l’emergenza che minaccia un settore da 20 miliardi Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Scende in campoper arginare la. Una vera emergenza che sta mettendo in ginocchio unche genera 20di euro all’anno e 100mila posti di lavoro (dati Assosuini). Tutto è cominciato nel gennaio del 2022 e in due anni e mezzo il dilagare dellaha portato all’abbattimento di 120mila suini, tre quarti solo negli ultimi mesi. E ogni giornono nuove notizie di focolai, soprattutto nel Nord Italia. Dal 1 novembre l’Italia adotta una misura senza precedenti per contenere l’epidemia. “I militari andranno in maniera coordinata e gestita a livello centrale” ha spiegato Giovanni Filippini, commissario straordinario perPSA, aggiungendo che le operazioni vedranno la collaborazione della Polizia Provinciale, delle ditte incaricate e della Protezione Civile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Peste suina, nella Penisola arriva l’esercito - Il commissario ha annunciato l’arrivo dell’esercito martedì nel corso dell’audizione alla Camera: “Le forze armate potranno svolgere la loro azione nella zona di controllo di espansione virale”. Un ... (unionesarda.it)

Peste suina: arriva l’esercito per fermare l’emergenza che minaccia un settore da 20 miliardi - Scende in campo l’esercito per arginare la peste suina. Una vera emergenza che sta mettendo in ginocchio un settore che genera 20 miliardi di euro all’anno e 100mila posti di lavoro (dati Assosuini). (panorama.it)

Peste suina. “Bene nuove misure. Ora indennizzi immediati ad allevatori” - Ad affermarlo è stato il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, intervenuto per commentare le dichiarazioni del commissario straordinario per la Peste suina, Giovanni Filippini, in audizione ieri ... (secolo-trentino.com)