Terzotemponapoli.com - Pavarese: “Conte ha ricostruito un entusiasmo senza pari”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Antonioha dato senz’altro la svolta dopo l’annata disastrosa da qualche mese alle spalle. In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gigi, ex dirigente del Napoli. Il dirigente ha parlato proprio dell’influenza disul nuovo corso. Non attuerà certo calcio spettacolo, ma la concretezza del salentino è fondamentale in un campionato livellato. Anche contro il Lecce sarà vietato fare passi falsi. Di seguito le parole dialla radio.? Il merito è anche della società che gli ha messo a disposizione una rosa competitiva Così: “haun, la stagione è finora esaltante. Il merito è anche della società che gli ha messo a disposizione una rosa competitiva. Le critiche? La cosa più importante è vincere, poi come arriva questa vittoria a noi non interessa.