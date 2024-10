Palladino “Gara dura, chi giocherà dovrà dare battaglia” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – “La parola sottovalutare i miei ragazzi non la conoscono, quindi domani chi scenderà in campo sa che deve dare il massimo visto che giocheremo contro una squadra che gioca in casa, con tanti spettatori, e sicuramente una partita difficile. Chi giocherà dovrà dare battaglia. Ho un grande gruppo, grandi uomini e grandi calciatori, quindi anche dopo la vittoria di Lecce sono sicuro che ci caleremo in questa partita, che è complicata”. Lo ha detto il tecnico viola Raffaele Palladino alla vigilia della Gara fra San Gallo e Fiorentina, sfida valida per la fase a gironi di Conference League. Unlimitednews.it - Palladino “Gara dura, chi giocherà dovrà dare battaglia” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – “La parola sottovalutare i miei ragazzi non la conoscono, quindi domani chi scenderà in campo sa che deveil massimo visto che giocheremo contro una squadra che gioca in casa, con tanti spettatori, e sicuramente una partita difficile. Chi. Ho un grande gruppo, grandi uomini e grandi calciatori, quindi anche dopo la vittoria di Lecce sono sicuro che ci caleremo in questa partita, che è complicata”. Lo ha detto il tecnico viola Raffaelealla vigilia dellafra San Gallo e Fiorentina, sfida valida per la fase a gironi di Conference League.

