Ospedale da campo EMT2 | la struttura toscana in soccorsi delle popolazioni colpite da disastri

Il Gruppo Chirurgia d'Urgenza per interventi di Protezione Civile (GCU) è un'associazione di volontariato nata nel 1985 i cui soci, oltre 300, sono medici, infermieri, tecnici e logisti. L'associazione, presieduta dal dottor Federico Filidei, chirurgo dell'Ospedale di Pontedera, ha avuto uno

“Ha perso tre dita”. Terrore in campo - il calciatore portato subito in ospedale - Un episodio tanto assurdo quanto gravissimo si è verificato su un campo da gioco. Un calciatore ha perso tre dita, dopo aver preso da terra ciò che pensava fosse un fumogeno. In realtà era tutt’altro e si è registrata una potente esplosione, che ... (Caffeinamagazine.it)

Autocisterna si ribalta in un campo : fuoriuscita di gasolio nel terreno e conducente in ospedale - Perde il controllo dell'autocisterna che si ribalta provocando una fouriuscita di carburante. E' accaduto alle 16 di oggi pomeriggio in via argine sinistro Montone, a San Marco, nei pressi del civico 77. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di ... (Ravennatoday.it)

Protezione Civile - certificazione per ospedale da campo della Toscana - Pisa, 5 ottobre 2024 - Il modulo Emt2 Toscana, l'ospedale da campo della Regione da impiegare in ambito nazionale e internazionale in caso di catastrofi e operazioni umanitarie, ha ottenuto la 'certificazione' da parte di Oms e Commissione europea, ... (Lanazione.it)