Thesocialpost.it - Omicidio Francesca Deidda, due piante inchiodano Igor Sollai: “Comprate per nascondere il corpo”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Duecostate 37 euro al Leroy Merlin di Elmas e pagate con la sua carta di credito lo scorso 15 maggio incastrano, il 43enne in carcere a Uta per l’della moglie, scomparsa da San Sperate il 10 maggio e ritrovata cadavere in un borsone da palestra il 18 luglio tra i monti di San Priamo, lungo l’orientale sarda 125.Â, attualmente in carcere con l’accusa divolontario e occultamento di cadavere, continua a dichiararsi innocente. Leggi anche: Femminicidio, tracce di sangue sul sedile dell’auto: il maritoresta in carcere Una delle prove chiave riguarda l’acquisto die vasi, che sarebbero stati trovati nei pressi del luogo in cui è stato scoperto il borsone contenente ildella vittima.