Nubifragio a Ischia, il video delle strade come fiumi dopo la bomba d'acqua: 32 millimetri caduti in poche ore (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le immagini del Nubifragio che si è abbattuto sull'isola di Ischia, con una grande quantità di pioggia che in poche ore ha trasformato le strade in fiumi Notizie.virgilio.it - Nubifragio a Ischia, il video delle strade come fiumi dopo la bomba d'acqua: 32 millimetri caduti in poche ore Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le immagini delche si è abbattuto sull'isola di, con una grande quantità di pioggia che inore ha trasformato lein

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nubifragio a Ischia : strade come fiumi - auto e moto trascinate via dall’acqua - Un violento nubifragio ha colpito l’isola di Ischia, in Campania, nella serata di martedì 22 ottobre. Secondo i dati della Protezione civile, in soli 60 minuti sono caduti oltre 32 millimetri di pioggia. Le strade si sono trasformate in fiumi, ... (Lettera43.it)

Maltempo - violento nubifragio a Ischia : strade trasformate in torrenti. VIDEO - Un violento nubifragio si è abbattuto nella serata di ieri sull'isola d'Ischia, con la pioggia concentratasi soprattutto nel Comune isolano capoluogo dove, secondo i dati del pluviometro della Protezione Civile, in un'ora sono caduti oltre 32 ... (Tg24.sky.it)

Nubifragio a Ischia - la situazione aggiornata : in un’ora piovuti 32 mm d’acqua - Dopo la pioggia di ieri situazione relativamente tranquilla a Ischia, colpita da un nubifragio che in poche ore ha fatto cadere 32 mm di pioggia sull'isola Verde.Continua a leggere (Fanpage.it)