Morì a 24 anni a Trento per aneurisma “causato da prolungata e intensa attività sportiva, non dal vaccino anti Covid” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il 20 ottobre 2021, Traian Calancea, 24 anni, era stato trovato senza vita nella sua abitazione a Trento dalla madre, rientrata dal lavoro. Dieci giorni prima, il giovane si era sottoposto alla prima dose del vaccino anti Covid Pfizer. La Procura di Trento, come riporta Today, aveva aperto un’inchiesta per indagare su una possibile correlazione tra il decesso e la vaccinazione, un’ipotesi che la madre di Calancea, assistita dall’avvocata Renate Holzeisen, chiedeva di valutare: “Voglio che sia fatta chiarezza”. Già nell’estate del 2022, tuttavia, i pubblici ministeri avevano richiesto l’archiviazione del caso, non trovando alcun nesso causale tra l’aneurisma cerebrale che aveva causato la morte del giovane e la somministrazione del vaccino. Per allontanare ogni dubbio, un giudice ha incaricato un nuovo gruppo di periti di riesaminare il caso. Ilfattoquotidiano.it - Morì a 24 anni a Trento per aneurisma “causato da prolungata e intensa attività sportiva, non dal vaccino anti Covid” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il 20 ottobre 2021, Traian Calancea, 24, era stato trovato senza vita nella sua abitazione adalla madre, rientrata dal lavoro. Dieci giorni prima, il giovane si era sottoposto alla prima dose delPfizer. La Procura di, come riporta Today, aveva aperto un’inchiesta per indagare su una possibile correlazione tra il decesso e la vaccinazione, un’ipotesi che la madre di Calancea, assistita dall’avvocata Renate Holzeisen, chiedeva di valutare: “Voglio che sia fatta chiarezza”. Già nell’estate del 2022, tuttavia, i pubblici ministeri avevano richiesto l’archiviazione del caso, non trovando alcun nesso causale tra l’cerebrale che avevala morte del giovane e la somministrazione del. Per allontanare ogni dubbio, un giudice ha incaricato un nuovo gruppo di periti di riesaminare il caso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trent'anni al servizio dei Lettori, un impegno che si rinnova - Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ... (ntplusdiritto.ilsole24ore.com)

Piazza Affari in lieve rialzo, corrono StM e Stellantis. Nuovo record per l'oro - In evidenza sui mercati ci sono soprattutto le obbligazioni pubbliche, a partire da quelle italiane. Ieri asta record per i Btp a 7 e 30 anni: la domanda complessiva è stata di 206 miliardi di euro, a ... (msn.com)

Francesco Camarda, chi è il più giovane italiano a giocare in Champions League: età, vita privata e valore di mercato - È arrivato anche l'esordio in Champions League per Francesco Camarda, il giovanissimo talento del Milan che ha disputato 15 minuti nella vittoria per 3-1 contro il Club Brugge e segnato ... (leggo.it)