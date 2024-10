Mister Movie | Guai per Disney, sospesa la serie tv Avetrana sull’omicidio di Sarah Scazzi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La serie tv “Avetrana-Qui non è Hollywood”, dedicata all’omicidio di Sarah Scazzi, è stata bloccata dal tribunale di Taranto su richiesta del sindaco di Avetrana. Il primo cittadino teme che la serie possa danneggiare l’immagine della comunità. Avetrana contro Disney+: la battaglia legale sulla serie tv che viene sospesa La serie tv “Avetrana-Qui non è Hollywood”, dedicata al drammatico caso dell’omicidio di Sarah Scazzi, è stata temporaneamente bloccata dal tribunale di Taranto. Il giudice ha accolto il ricorso urgente presentato dal sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, che temeva che la serie potesse danneggiare l’immagine della sua comunità. Mistermovie.it - Mister Movie | Guai per Disney, sospesa la serie tv Avetrana sull’omicidio di Sarah Scazzi Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Latv “-Qui non è Hollywood”, dedicata all’omicidio di, è stata bloccata dal tribunale di Taranto su richiesta del sindaco di. Il primo cittadino teme che lapossa danneggiare l’immagine della comunità.contro+: la battaglia legale sullatv che vieneLatv “-Qui non è Hollywood”, dedicata al drammatico caso dell’omicidio di, è stata temporaneamente bloccata dal tribunale di Taranto. Il giudice ha accolto il ricorso urgente presentato dal sindaco di, Antonio Iazzi, che temeva che lapotesse danneggiare l’immagine della sua comunità.

