Milano ospita E-mob: la conferenza nazionale sulla mobilità elettrica (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In questi giorni, Milano diventa il fulcro della mobilità elettrica con l'ottava edizione di E-mob, la conferenza nazionale dedicata a questo tema cruciale per il futuro dei trasporti e dell'ambiente. Fino al 25 ottobre, gli eventi si svolgeranno tra Piazza Del Duomo e Palazzo Giureconsulti, dove esposizioni di veicoli elettrici e colonnine di ricarica affolleranno lo spazio pubblico, mentre importanti dibattiti contribuiranno al confronto sulle sfide attuali e future del settore. Investimenti della Regione Lombardia La Regione Lombardia ha dimostrato un impegno significativo nei confronti della mobilità elettrica, investendo 200 milioni di euro negli ultimi cinque anni.

