"Mi sento vuoto". Grande Fratello, momento difficile per il concorrente: voci di addio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono giorni complicati nella casa del Grande Fratello, nel pomeriggio di oggi un concorrente ha avuto un pesante momento di sconforto ed una parte del pubblico teme potrebbe lasciare il gioco. "Lui è molto sensibile -scrive un utente sulla pagina instagram del programma -. Sicuro ci sta pensando. Non è uno che parla così, tanto per; si vede che ha un disagio profondo e che tutta la situazione gli sta arrivando a saturazione". >> "Lui vuole fare l'amore". Grande Fratello, notte caldissima nella casa. E lei costretta a fermarsi Così mentre il caso Shaila Gatta continua a tenere banco. Nelle ultime ore sono caduti pesanti commenti su di lei tra chi non crede alla sua schiettezza e chi crede il contrario. Anche l'ex fidanzato Alessandro Zarino è voluto intervenire nella querelle, rivelando alcuni particolari sulla sua storia con Shaila.

