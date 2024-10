Medici fan della privacy, tranne per i no vax (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’Ordine insorge contro l’invito della Roccella a denunciare le coppie che ricorrono all’utero in affitto. Eppure, in epoca Covid, i rappresentanti dei sanitari erano in prima linea nel segnalare (e far sospendere) i colleghi che rifiutavano di vaccinarsi. Laverita.info - Medici fan della privacy, tranne per i no vax Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’Ordine insorge contro l’invitoRoccella a denunciare le coppie che ricorrono all’utero in affitto. Eppure, in epoca Covid, i rappresentanti dei sanitari erano in prima linea nel segnalare (e far sospendere) i colleghi che rifiutavano di vaccinarsi.

