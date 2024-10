Manovra, prorogata la card per fare la spesa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) E’ prorogata la card per fare la spesa voluta dal governo. La conferma arriva con il testo della Manovra in cui trova spazio la misura già annunciata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La proroga della card spesa ‘Dedicata a te’ anche per il prossimo anno prevede una dotazione di 500 milioni. Inoltre in considerazione “del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, la dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025?. Lapresse.it - Manovra, prorogata la card per fare la spesa Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) E’laperlavoluta dal governo. La conferma arriva con il testo dellain cui trova spazio la misura già annunciata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La proroga della‘Dedicata a te’ anche per il prossimo anno prevede una dotazione di 500 milioni. Inoltre in considerazione “del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, la dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025?.

