Oasport.it - LIVE Partizan-Virtus Bologna 20-15, Eurolega basket in DIRETTA: padroni di casa a +5 alla prima sirena

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime-out chiamato da coach Zeljko Obradovic. 25-21 RAYJON TUCKER PRENDE IL VOLO! -4. 25-19 Virata perfetta di Carlik Jones. 23-19 Secondo canestro in fila per l’ex Reyer Venezia. 23-17 Rayjon Tucker attacca il ferro: -6. 23-15 Pokusewski da tre: +8. Inizia il secondo quarto. La preghiera di Tucker si spegne sul ferro: dopo il primo quarto ilBelgrado conduce per 20-15 sulla. 20-15 Tap-in del centro del. 18-15 2/2 per Tyrique Jones in lunetta. 16-15 Clyburn dmedia per il -1. 16-13 ALTRA BOMBA, QUESTA VOLTA DI MORGAN! -3. 16-10 WILL CLYBURN. LA TRIPLA. 16-7 Il centro ex Efes e Pesaro chiude il 2+1. 15-7 Tyrique Jones col fallo! 13-7 2/2 per Isaia Cordinier a cronometro fermo: larosicchia due punti.