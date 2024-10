News.robadadonne.it - Le affinità tra la cantautrice Jackie Apostel e la “quasi” suocera Victoria Beckham

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)e Davidpotrebbero presto accogliere una nuova “nuora”: dopo gli avvistamenti di qualche mese fa al Glastonbury Festival, il terzogenito della coppia Cruzsembra aver ufficializzato la relazione con, cantante di origine brasiliana, presentandosi con lei alla sfilata parigina della mamma (anche se nella foto di famiglia, pubblicata su Instagram, lei non compare). E se Nicola Peltz, moglie del primogenito Brooklyn, ha sempre parlato in maniera entusiasta della“importante”, anchesembra avere ottime chance di piacere alla ex Posh Spice, non fosse altro per i punti in comune che hanno le due.