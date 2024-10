Quotidiano.net - La vendetta dei parà ucraini: annientata la 155a Brigata di Fanteria Navale russa responsabile di crimini di guerra

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 - Laucraina si è compiuta, ed stata una pioggia di post sui social per celebrare l'annientamento della 155esimadelle Guardie Separate dididisu militari e civili. I Berretti Neri di Mosca erano i primi della lista per le forze ucraine, praticamente dall'inizio dellal'esercito di Kiev ha dato la caccia a questi 'marine' russi che non avevano mai mostrato pietà per i nemici, neanche se inerti civili.diLafin dall'inizio dell'Operazione speciale si era macchiata di diversidiin tutte le zone dove era stata schierata.