LA TALPA: DILETTA LEOTTA TELECOMANDATA COME AMBRA AI TEMPI DI NON È LA RAI (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La TALPA sta per tornare su Canale 5. Manca poco alla partenza del reality che vede alla conduzione DILETTA LEOTTA, volto su cui Mediaset punta molto. La giornalista e showgirl che si divide tra calcio e gossip secondo Dagospia sarebbe TELECOMANDATA. La TALPA è già stato registrata, ora si sta facendo il montaggio. La LEOTTA, svela il portale, è stata aiutata "con un phonak, l'auricolare nell'orecchio che richiama i TEMPI d'oro di AMBRA Angiolini e Gianni Boncompagni", si legge. "Un autore l'ha TELECOMANDATA a distanza con una pioggia di suggerimenti. Basterà?". La TALPA è attesa prossimamente su Canale 5, forse nella serata del martedì.

