La situazione dei cimiteri a Cerveteri: l'opposizione critica lo stato del cimitero del Sasso

Le recenti immagini degli allagamenti all'interno del cimitero del Sasso hanno sollevato un'ondata di proteste dai membri dell'opposizione in Consiglio Comunale di Cerveteri. Anna Lisa Belardinelli, consigliera di minoranza, ha espresso un forte dissenso nei confronti dell'amministrazione, puntando il dito contro il mancato rispetto per i defunti e il costante degrado che affligge i luoghi di sepoltura cittadini. In questo articolo, esploriamo le dichiarazioni della Belardinelli e gli aspetti critici sollevati riguardo alla gestione dei cimiteri a Cerveteri.

Critiche all'amministrazione: il caso del cimitero del Sasso

Anna Lisa Belardinelli ha utilizzato il termine "Gubescucci" per rappresentare i due ultimi sindaci di Cerveteri, Gubetti e Pascucci, sottolineando la continuità nella cattiva gestione dei cimiteri.

