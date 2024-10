Lidentita.it - La Corea del Nord al fianco della Russia in Ucraina. Kiev e Washington contro Pyongyang

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lastarebbe aiutando ladela eludere le sanzioni e a sviluppare le sue capacità nucleari in cambio di truppe e missili. Lo ha dichiarato il capo dell’intelligence militareKyrylo Budanov al quotidiano The Economist. In precedenza, Budanov aveva dato per certo che circa 11mila soldatini si trovassero già in LadelalinL'Identità.