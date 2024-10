Ilrestodelcarlino.it - La biblioteca di Federico Fellini entra nel museo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un ’tesoro’ prezioso arricchirà presto le sale del. Il Comune acquisirà (con l’aiuto della Regione) lapersonale dida sua nipote, Francesca Fabbri. Si tratta di oltre 2mila libri che il Maestro conservava nell’appartamento di via Margutta e nello studio di corso Italia, a Roma, e che dopo la morte furono portati a Rimini da Giulietta Masina. Tra i volumi ci sono opere di Kafka Dickens, Kundera, Simenon, Leopardi, Poe, solo per citare alcuni degli autori di cui si nutriva. Non solo narrativa: sugli scaffali il regista teneva anche testi di psicanalisi, libri sull’arte e naturalmente i fumetti, da Topolino a Braccio di ferro.