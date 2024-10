Metropolitanmagazine.it - Jacopo e Romeo, chi sono i figli di Roberto Ciufoli nati da due donne diverse

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), membro della Premiata Ditta, ha dueda due differenti relazioni. Il primogenito si chiamaed è nato nel 1995 dalla relazione con una donna di cui, ad oggi, non si conoscono informazioni. Ilo, a livello professionale, ha deciso di seguire le orme del padre tuffandosi nel mondo del cinema, ma come produttore, come si legge nella bio del suo profilo Instagram. Il secondogenito diè invece, nato nel 2016 dal matrimonio con l’arredatrice e imprenditrice di origini francesi Theodora Bugel. La coppia ha convissuto per ben 7 anni prima della decisione di convolare a nozze, nel 2011.