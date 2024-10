Gaeta.it - Ischia colpita da nubifragio devastante: la comunità si mobilita per l’emergenza

La serata di ieri ha vistosubire unviolento che ha messo a dura prova la resilienza della sua. Oltre 40 millimetri di pioggia caduti in un breve lasso di tempo hanno trasformato le strade dell'isola in torrenti impetuosi, evocando ricordi inquietanti dell'alluvione del 2022. Questo episodio meteorologico ha paralizzato la vita quotidiana, evidenziando la vulnerabilità delle infrastrutture locali e sollevando interrogativi sulla preparazione e sulla prevenzione delle calamità. La devastazione nelle strade diIlha avuto un impatto, con i più colpiti tra i quartieri dei Pilastri e di Ponte. Qui, l'acqua ha superato i bordi delle strade, invadendo abitazioni e attività commerciali. Veicoli parcheggiati sono stati bloccati o addirittura trascinati via dalla furia dell'acqua.