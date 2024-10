Ilfattoquotidiano.it - Incubo Calafiori, la paura di un altro lungo stop: le sue condizioni dopo l’infortunio con l’Arsenal in Champions League – Video

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si teme un. E non sarebbe il primo per Riccardo. Nell gara dicontro lo Shakhtar Donetsk (vinta 1-0 dai Gunners), il difensore delè uscito al 72esimo di gioco per un brutto infortunio.il contrasto con un avversario, nel tentativo di riprendersi il pallone, il calciatore è scivolato sul terreno di gioco appoggiando la gamba con un movimento innaturale che gli ha procurato un dolore al ginocchio.le urla,è riuscito comunque a uscire dal campo senza l’aiuto della barella, ma le sensazioni non sono positive: “Ha sentito qualcosa: la situazione è un po’ preoccupante”, ha ammesso Mikel Arteta nel post-partita. Nelle prossime ore, il difensore verrà sottoposto ad alcuni esami strumentali per capire l’entità del