Liberoquotidiano.it - "In effetti non difende affatto. Ma...": Taylor Fritz impressionato dal "segreto" di Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il tennis, oggi, è cosa loro.e Carlos Alcaraz, una rivalità che sta catalizzando le attenzioni di tutto il mondo. Due fenomeni che si stimano, fuori dal campo sono quasi amici. Poi, ovvio, quando si trovano l'uno contro l'altro è guerra vera, senza esclusione di colpi, senza pietà. In ballo c'è lo scettro di numero 1 del tennis, che oggi - la classifica Atp parla chiaro - è in mano al ragazzo di San Candido. Quest'anno,e Alcaraz si sono spartiti gli Slam, due a testa: Australian Open e Us Open all'italiano, Roland Garros e Wimbledon allo spagnolo, che oggi è il numero 2 nella classifica mondiale. In questo 2024 quattro gli scontri diretti tra i due: tre vinti da Alcaraz e uno da, nella recente finale del Six Kings Slam che si è disputato in Arabia Saudita, torneo che non metteva in palio punti Atp.