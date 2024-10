Il mega centro commerciale cerca dipendenti da assumere (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il centro di Arese è alla ricerca di lavoratori da inserire come dipendenti all’interno della sua galleria commerciale. Per questo ha organizzato, insieme ad Afol, un “recruting day” dedicato alla ricerca di personale e all'incontro tra aziende e candidati. L’appuntamento è per giovedì 24 ottobre Quicomo.it - Il mega centro commerciale cerca dipendenti da assumere Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildi Arese è alla ridi lavoratori da inserire comeall’interno della sua galleria. Per questo ha organizzato, insieme ad Afol, un “recruting day” dedicato alla ridi personale e all'incontro tra aziende e candidati. L’appuntamento è per giovedì 24 ottobre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lite per il parcheggio al centro commerciale - 27enne ferito ad Arese - Lite per il parcheggio, accoltellato al Centro di Arese. Un uomo di 27 anni è rimasto ferito con arma da taglio ieri pomeriggio nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Il Centro di Arese. Si sono vissuti attimi di paura poco dopo le 17 di ... (Ilnotiziario.net)

Un "centro commerciale a cielo aperto" : ecco la fiera d'Autunno - Domenica 27 ottobre il comune di Solesino ospiterà la prima edizione della Fiera d’Autunno, un evento che promette di diventare un appuntamento fisso del territorio. A dare l’annuncio della manifestazione è stato il sindaco Elvy Bentani ... (Padovaoggi.it)

Gelosissimo dell'ex moglie - la vede in auto col nuovo compagno : follia al centro commerciale - Il loro matrimonio era terminato da mesi, ma lui non riusciva ad accettare la separazione e il fatto che l'ex moglie si fosse fatta un'altra vita. Così un uomo di 43 anni, ha pedinato la donna seguendo le tracce del gps sul cellulare, per poi ... (Today.it)