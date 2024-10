Dilei.it - Harry, esce l’edizione tascabile di Spare mentre Re Carlo è in viaggio di Stato

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’autunno porta con sé novità editoriali che catturano l’attenzione globale, e tra queste c’è il ritorno di, il memoir del Principe, ora disponibile in edizione. Un libro che ha scosso il mondo, pieno di rivelazioni, emozioni e introspezioni, continua a suscitare interesse e dibattito.Reè impegnato in un importantedi, il Duca di Sussex ritorna sotto i riflettori con il suo racconto personale.diarriva sul mercato senza cambiamenti nei contenuti, ma con lo stesso carico emotivo che ha segnato la prima uscita., un racconto sincero e crudooriginale diha fatto il suo debutto nel gennaio 2023, vendendo oltre sei milioni di copie in tutto il mondo e segnando un record nei Guinness World Record come il libro di saggistica più venduto nel minor tempo.