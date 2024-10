Guerra in Medio Oriente, news in diretta: bombe su una scuola-rifugio a Gaza, almeno 7 morti. Report: “Israele ha usato fosforo bianco contro Unifil” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le ultime notizie dalla Guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano: news di oggi sul conflitto a Gaza. Lo stato ebraico ha attaccato le truppe Unifil con fosforo bianco. Fanpage.it - Guerra in Medio Oriente, news in diretta: bombe su una scuola-rifugio a Gaza, almeno 7 morti. Report: “Israele ha usato fosforo bianco contro Unifil” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le ultime notizie dallaine gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano:di oggi sul conflitto a. Lo stato ebraico ha attaccato le truppe Unifil con

Medioriente : autorità Gaza - oltre 100mila feriti da inizio guerra - Milano, 22 ott. (LaPresse) – I feriti nella Striscia di Gaza dall’inizio della guerra hanno superato i 100.000. È quanto fa sapere nel suo più recente aggiornamento il ministero della Salute palestinese, secondo cui almeno 42.718 persone sono state ... (Lapresse.it)

La guerra mediorientale non basta a far rialzare il petrolio - Neanche la guerra riesce a ridare consistenza al prezzo del petrolio. Il rimbalzo di oggi (+2,6% a 74 dollari) è solo una modesta reazione ai fortissimi cali delle settimane scorse che hanno portato le quotazioni del Wti a sprofondare verso i 70 ... (Panorama.it)

Guerra in Medio Oriente. Hamas : «Ucciso un ostaggio a Gaza». Tajani in Israele : «Servono elezioni in Libano e Unifil più forte» - Mentre prosegue il lancio di razzi da una parte all’altra del confine tra Israele e Libano, le diplomazie continuano il loro lavoro per tentare di porre fine alle ostilità almeno su uno dei fronti di guerra che da mesi vede ormai Tel Aviv ... (Open.online)