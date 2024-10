Laprimapagina.it - Grid: “Fiori di città”, il nuovo singolo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dal 25 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “di”, ildiper Maionese Project disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 3 ottobre. “di” è un brano introspettivo dedicato ad una persona scomparsa che raccoglie tutte le fragilità che si possono avere durante la vita e che possono portare a fare delle scelte brusche ed impulsive.vuole essere di aiuto per chi sta soffrendo allo stesso modo consapevole del fatto che non si possa tornare indietro. Commenta l’artista a proposito del brano: “Per mediè un pezzo molto importante. L’anno scorso un mio amico ha scelto di non essere più con noi. È stato un evento talmente improvviso e scioccante ed ovviamente ho avuto il bisogno di sfogarmi con piano carta e penna.