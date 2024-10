Quotidiano.net - EssilorLuxottica oltre i 100 miliardi. Milleri realizza il sogno di Del Vecchio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lo aveva dichiarato chiaramente durante l’ultima Assemblea generale di fine aprile: "L’obiettivo è superare presto 100di capitalizzazione". E Francesco, Presidente e Amministratore Delegato di, quel traguardo l’ha raggiunto. Una promessa fatta non solo ad azionisti e dipendenti, ma soprattutto a Leonardo Deche negli ultimi mesi della sua vita aveva espresso il desiderio di far entratenella "champions league", come la chiamava lui, ovvero il club delle società nel mondo sopra quota 100. Ieri alla Borsa di parigi la società fondata da Leonardo Delha chiuso in rialzo del 2% a 221,9 euro, dopo aver toccato un massimo di 222,6 euro, diventando una delle prime dieci società del CAC 40. Numeri che hanno portato la capitalizzazionela soglia- simbolo dei 100, uno dei sogni del fondatore.