Come si comporta un coniglio spaventato?

I conigli sono animali molto sensibili, e decisamente più complessi di quanto si pensi. Comunicano principalmente attraverso posture e comportamenti, ed è importante osservarli attentamente per capire se sono rilassati o spaventati.

