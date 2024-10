Sport.quotidiano.net - Cheatham rassicura coach e tifosi: "Presto la mia versione migliore"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), è reduce da un inizio di stagione difficile, reso ancora più complicato da un infortunio che le ha fatto saltare la preparazione. Contro Trieste si è visto qualche segnale di miglioramento, ma quando vedremo la sua? "Si è vero, iniziare la stagione con un infortunio è stata dura e questo mi ha lasciato un po’ indietro rispetto ai miei compagni. Tuttavia, sto lavorando duramente e mi sento sempre meglio ogni giorno che passa. Sto cercando di tornare al massimo e credo che moltovedrete la mia". Dopo la sconfitta in ‘Bcl’ alcuni ‘’ l’hanno presa di mira sui social, ma in difesa è subito intervenuta mamma Cherisse "Sul serio? Sinceramente non lo sapevo neanche, non passo molto tempo sui social.