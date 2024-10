Catania, anziane raggirate: sequestrati 7 mila euro e gioielli preziosi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Migliaia di euro in contanti e gioielli: questa la refurtiva sequestrata a Catania. I detentori del bottino, un marocchino e un sudamericano, avevano imbrogliato due donne anziane (una catanese ed una siracusana), facendo leva sui sentimenti delle vittime, inventandosi difficili condizioni familiari alle spalle. I delinquenti, a bordo di un’autovettura a noleggio, nel corso della L'articolo Catania, anziane raggirate: sequestrati 7 mila euro e gioielli preziosi proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Catania, anziane raggirate: sequestrati 7 mila euro e gioielli preziosi Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Migliaia diin contanti e: questa la refurtiva sequestrata a. I detentori del bottino, un marocchino e un sudamericano, avevano imbrogliato due donne(una catanese ed una siracusana), facendo leva sui sentimenti delle vittime, inventandosi difficili condizioni familiari alle spalle. I delinquenti, a bordo di un’autovettura a noleggio, nel corso della L'articoloproviene da Il Difforme.

