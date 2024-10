Bucchi: “Il Napoli sta facendo il suo percorso” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’ex attaccante di Napoli e Juve, Cristian Bucchi, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. L’ex calciatore ha parlato dell’importanza di sentire un nuovo senso di appartenenza, poi ha analizzato degli aspetti tattici. Parole anche sull’assenza di Lobotka e sul nuovo acquisto Gilmour. Di seguito le sue parole. Bucchi: “Ora si vede una squadra che sa lottare all’unisono“ Così Bucchi: “Il Napoli può o deve migliorare nell’espressione di gioco? Credo che il Napoli stia facendo il suo percorso, dopo una stagione disastrosa si doveva ripartire da un senso di squadra e di appartenenza, creare un gruppo che si sacrifica, umile, pronto a combattere e a saper giocare sporche, come è già capitato. Tutto ciò penso fosse l’obiettivo primario di Conte. Tutto il resto è migliorabile, ma questo sono le basi per costruire una mentalità vincente e duratura. Terzotemponapoli.com - Bucchi: “Il Napoli sta facendo il suo percorso” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’ex attaccante die Juve, Cristian, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. L’ex calciatore ha parlato dell’importanza di sentire un nuovo senso di appartenenza, poi ha analizzato degli aspetti tattici. Parole anche sull’assenza di Lobotka e sul nuovo acquisto Gilmour. Di seguito le sue parole.: “Ora si vede una squadra che sa lottare all’unisono“ Così: “Ilpuò o deve migliorare nell’espressione di gioco? Credo che ilstiail suo, dopo una stagione disastrosa si doveva ripartire da un senso di squadra e di appartenenza, creare un gruppo che si sacrifica, umile, pronto a combattere e a saper giocare sporche, come è già capitato. Tutto ciò penso fosse l’obiettivo primario di Conte. Tutto il resto è migliorabile, ma questo sono le basi per costruire una mentalità vincente e duratura.

