(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La creazione di un meccanismo finanziario alternativo è, come detto, il grande tema che accompagna questo vertice. Il progetto, chiamato “”, riflette un interesse crescente a livello globale per le valute digitali come strumento per aggirare lefinanziarie occidentali. Secondo Agathe Demarais, senior policy fellow del programma “Global Economy” dell’European Council on Foreign Relations, “la volontà dei paesidi istituire un quadro di pagamento alternativo riflette l’interesse crescente per le valute digitali come strumento per aggirare lefinanziarie occidentali. Le valute digitali sono emesse dalle banche centrali e memorizzate nei portafogli elettronici degli utenti. Poiché non hanno legami con i meccanismi finanziari occidentali, queste valute digitali sembrano immuni agli strumenti economici statali occidentali, come le”.