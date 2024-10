Borsa | l' Europa fiacca dopo Wall Street Milano +001%

Borsa: l'Europa fiacca dopo Wall Street, Milano (+0,01%) (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le Borse europee procedono fiacche dopo l'avvio di Wall Street. L'attenzione degli investitori si concentra sulle elezioni presidenziali negli Stati Uniti mentre proseguono le tensioni geopolitiche, in modo particolare nel medio oriente. Permane incertezza sulla crescita economica globale mentre si attendono le prossime mosse della Fed. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0779 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 cede lo 0,2%. Londra e Parigi cedono lo 0,5% e Francoforte lo 0,1%. Sulla parità Milano (+0,01%) e Madrid (+0,05%). I principali listini del Vecchio continente sono appesantiti dall'energia (-0,6%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende dello 0,9% a 71,07 dollari al barile e il Brent lascia sul terreno l'1% a 75,29 dollari. Male anche le banche (-0,2%), con Deutsche Bank che cede l'1% dopo i conti, e le assicurazioni (-0,4%). Quotidiano.net - Borsa: l'Europa fiacca dopo Wall Street, Milano (+0,01%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le Borse europee procedono fiacchel'avvio di. L'attenzione degli investitori si concentra sulle elezioni presidenziali negli Stati Uniti mentre proseguono le tensioni geopolitiche, in modo particolare nel medio oriente. Permane incertezza sulla crescita economica globale mentre si attendono le prossime mosse della Fed. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0779 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 cede lo 0,2%. Londra e Parigi cedono lo 0,5% e Francoforte lo 0,1%. Sulla paritÃ(+0,01%) e Madrid (+0,05%). I principali listini del Vecchio continente sono appesantiti dall'energia (-0,6%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende dello 0,9% a 71,07 dollari al barile e il Brent lascia sul terreno l'1% a 75,29 dollari. Male anche le banche (-0,2%), con Deutsche Bank che cede l'1%i conti, e le assicurazioni (-0,4%).

