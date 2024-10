Berrettini-Tiafoe oggi, ATP Vienna 2024: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo una giornata di riposo, prosegue quest’oggi il cammino di Matteo Berrettini sul veloce indoor di Vienna con un match sulla carta abbastanza complicato contro Frances Tiafoe, valevole come ottavo di finale del prestigioso ATP 500 della capitale austriaca. In palio punti preziosi per il ranking mondiale, con l’azzurro che sta provando a rientrare nella top30 per essere testa di serie agli Australian Open 2025. Berrettini è reduce da una buona vittoria al primo turno sull’ungherese Marton Fucsovic per 7-5 6-4, mentre Tiafoe si è sbarazzato del britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-4 7-6. Bilancio in perfetta parità nei precedenti, con il giocatore italiano che si è imposto nel lontano 2018 sulla terra rossa del Foro Italico 6-3 7-6 per poi cedere all’americano nel 2022 a Indian Wells solamente al tie-break del terzo set. Oasport.it - Berrettini-Tiafoe oggi, ATP Vienna 2024: orario, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo una giornata di riposo, prosegue quest’il cammino di Matteosul veloce indoor dicon un match sulla carta abbastanza complicato contro Frances, valevole come ottavo di finale del prestigioso ATP 500 della capitale austriaca. In palio punti preziosi per il ranking mondiale, con l’azzurro che sta provando a rientrare nella top30 per essere testa di serie agli Australian Open 2025.è reduce da una buona vittoria al primo turno sull’ungherese Marton Fucsovic per 7-5 6-4, mentresi è sbarazzato del britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-4 7-6. Bilancio in perfetta parità nei precedenti, con il giocatore italiano che si è imposto nel lontano 2018 sulla terra rossa del Foro Italico 6-3 7-6 per poi cedere all’americano nel 2022 a Indian Wells solamente al tie-break del terzo set.

