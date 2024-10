Benevento, rinviata la seduta a porte aperte (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCambio di programma per la truppa di Auteri che oggi avrebbe dovuto effettuare una seduta a porte aperte all’Antistadio Imbriani. La società giallorossa, invece, ha diffuso una nota per ufficializzare la nuova data dell’allenamento con la presenza del pubblico: “Il Benevento Calcio comunica che, a causa del maltempo, la seduta a porte aperte prevista per oggi, mercoledì 23 ottobre, è stata spostata a domani, giovedì 24 ottobre p.v.. Sarà possibile assistere dagli spalti dell’Antistadio “Carmelo Imbriani” alla seduta pomeridiana dei giallorossi a partire dalle ore 15:00. I calciatori saranno impegnati quest’oggi, con una seduta mattutina, presso la struttura sportiva dell’Avellola”. L'articolo Benevento, rinviata la seduta a porte aperte proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Benevento, rinviata la seduta a porte aperte Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCambio di programma per la truppa di Auteri che oggi avrebbe dovuto effettuare unaall’Antistadio Imbriani. La società giallorossa, invece, ha diffuso una nota per ufficializzare la nuova data dell’allenamento con la presenza del pubblico: “IlCalcio comunica che, a causa del maltempo, laprevista per oggi, mercoledì 23 ottobre, è stata spostata a domani, giovedì 24 ottobre p.v.. Sarà possibile assistere dagli spalti dell’Antistadio “Carmelo Imbriani” allapomeridiana dei giallorossi a partire dalle ore 15:00. I calciatori saranno impegnati quest’oggi, con unamattutina, presso la struttura sportiva dell’Avellola”. L'articololaproviene da Anteprima24.it.

