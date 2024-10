Ilgiorno.it - Basta costruire sul verde: "I danni in Emilia Romagna non ci insegnano nulla"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per approvarlo servirono 17 ore di discussione in aula e tre anni di iter, ma l’opposizione a Cernusco non ha mai smesso di criticare la lottizzazione di via Cevedale. E con le alluvioni che hanno messo in ginocchio il Paese, torna alla carica: "L’non insegna", dice Cernusco in Comune (l’associazione che sostiene le forze di Sinistra per Cernusco e La città in comune). "Ora, i terreni dove si costruirà sono allagati, fanno da spugna con il clima impazzito che ha provocato già tantianche qui - spiegano gli attivisti –. Bisognava fare marcia indietro per salvaguardare il nostro delicato equilibrio ambientale". Un monito per il nuovo Piano di governo del territorio che si rimette in moto dopo la scomparsa del sindaco Ermanno Zacchetti, come annunciato in Consiglio nei giorni scorsi dalla Giunta.