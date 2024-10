Bambini con balbuzie discriminati, 7 su 10 vittime di ‘voice shaming’ (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Allarme 'voice shaming' verso giovanissimi balbuzienti, soprattutto a scuola, nei parchi o nei luoghi dello sport. "Sette Bambini su 10 tra coloro che soffrono di balbuzie o di una qualche forma di disturbo del linguaggio sono vittime di comportamenti di discriminazione e derisione a causa del loro modo di parlare". E' quanto emerge Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Allarme 'voice shaming' verso giovanissiminti, soprattutto a scuola, nei parchi o nei luoghi dello sport. "Settesu 10 tra coloro che soffrono dio di una qualche forma di disturbo del linguaggio sonodi comportamenti di discriminazione e derisione a causa del loro modo di parlare". E' quanto emerge

Bambini con balbuzie discriminati - 7 su 10 vittime di 'voice shaming' - . In particolare, l'urgenza di creare un ambiente scolastico più accogliente e consapevole, dove gli insegnanti siano in grado di individuare i segnali di disagio e di agire con strategie efficaci. "Questi risultati sottolineano l'importanza di interventi educativi mirati e di un sostegno attivo per prevenire il fenomeno e alleviarne gli effetti. (Liberoquotidiano.it)