Avetrana – Qui non è Hollywood: il tribunale sospende la messa in onda della serie firmata Disney+ (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il tribunale di Taranto ha deciso di sospendere la messa in onda della serie tv Avetrana – Qui non è Hollywood, ispirata all’omicidio di Sarah Scazzi. Originariamente prevista per il 25 ottobre su Disney+, la fiction non andrà in onda fino a nuovo avviso. Il giudice ha fissato un’udienza per il 5 novembre, dopo il ricorso presentato dal sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, che ha denunciato il contenuto della serie come diffamatorio nei confronti della comunità locale, descritta come “ignorante, retrograda e omertosa”. La serie, diretta dal regista pugliese Pippo Mezzapesa e composta da quattro episodi, era stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Tuttavia, la forte opposizione dell’amministrazione comunale ha portato a questa sospensione. Nerdpool.it - Avetrana – Qui non è Hollywood: il tribunale sospende la messa in onda della serie firmata Disney+ Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildi Taranto ha deciso dire laintv– Qui non è, ispirata all’omicidio di Sarah Scazzi. Originariamente prevista per il 25 ottobre su, la fiction non andrà infino a nuovo avviso. Il giudice ha fissato un’udienza per il 5 novembre, dopo il ricorso presentato dal sindaco di, Antonio Iazzi, che ha denunciato il contenutocome diffamatorio nei confronticomunità locale, descritta come “ignorante, retrograda e omertosa”. La, diretta dal regista pugliese Pippo Mezzapesa e composta da quattro episodi, era stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Tuttavia, la forte opposizione dell’amministrazione comunale ha portato a questa sospensione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Avetrana-Qui non è Hollywood” : il tribunale di Taranto blocca la messa in onda Ricorso urgente del sindaco del paese - Bloccata la messa in onda della serie “Avetrana – Qui non è Hollywood”, targata Disney+. Questa la decisione del Tribunale di Taranto, dopo il ricorso d’urgenza presentato dal sindaco di Avetrana. Il 5 novembre l’udienza. . . icolo “Avetrana-Qui non è Hollywood”: il tribunale di Taranto blocca la messa. (Noinotizie.it)

Avetrana fa causa a Walt Disney, e il tribunale di Taranto le dà ragione. - Salta la messa in onda della fiction sul caso Scazzi. Il tribunale di Taranto dà ragione al sindaco del paese pugliese Antonio Iazzi che ne ha chiesto la sospensione per "appurare se l’associazione de ... (ilfoglio.it)

Dal Tribunale stop alla serie tv sul delitto di Avetrana - Il Tribunale civile di Taranto, in via cautelare, ha decretato lo stop alla messa in onda della serie tv Avetrana - Qui non è Hollywood. (tuttotek.it)

Delitto Sarah Scazzi, stop alla messa in onda di "Avetrana": cosa è successo - Delitto Sarah Scazzi, la nota del sindaco di Avetrana sulla serie tv Il Tribunale civile di Taranto ha quindi ordinato alla "Groenlandia srl e alla Walt Disney Company Italia srl di sospendere ... (corrieredellosport.it)