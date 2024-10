Quotidiano.net - Anm, Meloni non è 'pericolosa', è un termine inadeguato

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Non c'è nessun pericolo, il' non è assolutamente adeguato. L'affermazione di Patarnello si presta ad equivoci". Così il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, a Sky Tg24, in merito alla vicenda del sostituto procuratore della Cassazione Marco Patarnello, il magistrato che lo scorso 19 ottobre scorso inviò la mail nella piattaforma dell'Anm diventata un caso politico e rilanciata, in parte, dalla premier Giorgiaattraverso i social.