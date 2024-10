ALLIEVI 2008. Bagno a Ripoli in ritmo. Il pokerissimo è servito (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una squadra in evidenza nei campionati giovanili provinciali Figc-Lnd. Sono gli ALLIEVI anno 2008 del Bagno a Ripoli (nella foto) che hanno ottenuto la quinta vittoria consecutiva battendo, nell’ultimo turno, il Barberino di Mugello 2-1 con gol di Mazzoni e Galli. La squadra allenata da Giovanni Giannetto viaggia a vele spiegate con 34 gol fatti e solo 3 subiti. Questo gruppo dimostra nel tempo un grande valore avendo già primeggiato lo scorso anno nella categoria ALLIEVI B, vincendo il campionato dopo aver superato nello spareggio la Rufina. Mister Giannetto è stato premiato a Coverciano dall’Aiac e alla Festa dello sport a Grassina dal sindaco Pignotti, per i successi ottenuti e le doti tecniche ed educative. Sport.quotidiano.net - ALLIEVI 2008. Bagno a Ripoli in ritmo. Il pokerissimo è servito Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una squadra in evidenza nei campionati giovanili provinciali Figc-Lnd. Sono gliannodel(nella foto) che hanno ottenuto la quinta vittoria consecutiva battendo, nell’ultimo turno, il Barberino di Mugello 2-1 con gol di Mazzoni e Galli. La squadra allenata da Giovanni Giannetto viaggia a vele spiegate con 34 gol fatti e solo 3 subiti. Questo gruppo dimostra nel tempo un grande valore avendo già primeggiato lo scorso anno nella categoriaB, vincendo il campionato dopo aver superato nello spareggio la Rufina. Mister Giannetto è stato premiato a Coverciano dall’Aiac e alla Festa dello sport a Grassina dal sindaco Pignotti, per i successi ottenuti e le doti tecniche ed educative.

