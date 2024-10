Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico “Ambiente Urbano, 1970-1980” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bergamo. Inizialmente programmata per concludersi il prossimo 10 novembre, la mostra “Ambiente Urbano, 1970-1980”, dedicata all’opera di Gabriele Basilico, segnerà la stagione invernale fino al 6 gennaio 2025. Una grande occasione per chi non ha avuto ancora l’opportunità di esplorare le immagini e la profonda narrativa visiva di uno dei più grandi maestri della fotografia italiana. Premiata dalla critica e dal pubblico durante l’estate, la mostra si focalizza sull’opera di un artista che, come pochi altri, è riuscito a espandere i confini della ricerca fotografica entrando pienamente nel dibattito artistico e culturale. Una ricognizione fotografica che propone 50 immagini in bianco e nero, molte delle quali inedite, realizzate negli anni Settanta, prima di “Milano. Ritratti di fabbriche”, uno dei progetti più importanti della fotografia italiana contemporanea. Bergamonews.it - Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico “Ambiente Urbano, 1970-1980” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bergamo. Inizialmente programmata per concludersi il prossimo 10 novembre, la”, dedicata all’opera di, segnerà la stagione invernale fino al 6 gennaio 2025. Una grande occasione per chi non ha avuto ancora l’opportunità di esplorare le immagini e la profonda narrativa visiva di uno dei più grandi maestri della fotografia italiana. Premiata dalla critica e dal pubblico durante l’estate, lasi focalizza sull’opera di un artista che, come pochi altri, è riuscito a espandere i confini della ricerca fotografica entrando pienamente nel dibattito artistico e culturale. Una ricognizione fotografica che propone 50 immagini in bianco e nero, molte delle quali inedite, realizzate negli anni Settanta, prima di “Milano. Ritratti di fabbriche”, uno dei progetti più importanti della fotografia italiana contemporanea.

