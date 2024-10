Lopinionista.it - A scuola di sceneggiatura e scrittura creativa con Carlo A. Martigli: ecco quando

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il semenzaio, curato dallo scrittore in collaborazione di Elisabetta Bordieri, si terrà a Montecatini Terme il 9 e 10 novembre MONTECATINI TERME – Sabato 9 e domenica 10 novembre 2024 presso il Golf Hotel Corallo di Montecatini Terme, si terrà un semenzaio dia cura diA.con la collaborazione di Elisabetta Bordieri.A., scrittore di best seller venduti e tradotti in più di ventitré paesi e sceneggiatore di film, ha recentemente terminato una co-insieme al tre volte Premio Oscar Vittorio Storaro per un film di prossima realizzazione. In due giornate full immersion, il Semenzaio, giunto alla ventesima edizione, si propone di far conoscere le regole essenziali della, sia che si tratti di un’opera letteraria, sia che riguardi una