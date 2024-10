Young Boys-Inter, parla Athekame: «Loro grande squadra, ma vogliamo vincere» (Di martedì 22 ottobre 2024) In vista di Young Boys-Inter, il calciatore della squadra svizzera Zachary Athekame ha parlato del valore dei nerazzurri e sottolineato l’obiettivo del proprio club in considerazione della sfida. LA SFIDA – Young Boys–Inter si disputerà nella giornata di mercoledì 23 ottobre alle ore 21: la formazione allenata da Simone Inzaghi è alla ricerca della seconda vittoria nel torneo dopo quello contro la Stella Rossa. In quella circostanza, i nerazzurri superarono la squadra serba con un netto 4-0, trovando la rete con maggiore concretezza rispetto a quanto manifestato in altre occasioni in questa stagione. Ora l’obiettivo è quello di confermare il buon periodo attuale, caratterizzato da sole vittorie dopo il derby perso contro il Milan per 1-2, con un successo che possa essere di buon auspicio per il match di cartello contro la Juventus di domenica. Inter-news.it - Young Boys-Inter, parla Athekame: «Loro grande squadra, ma vogliamo vincere» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In vista di, il calciatore dellasvizzera Zacharyhato del valore dei nerazzurri e sottolineato l’obiettivo del proprio club in considerazione della sfida. LA SFIDA –si disputerà nella giornata di mercoledì 23 ottobre alle ore 21: la formazione allenata da Simone Inzaghi è alla ricerca della seconda vittoria nel torneo dopo quello contro la Stella Rossa. In quella circostanza, i nerazzurri superarono laserba con un netto 4-0, trovando la rete con maggiore concretezza rispetto a quanto manifestato in altre occasioni in questa stagione. Ora l’obiettivo è quello di confermare il buon periodo attuale, caratterizzato da sole vittorie dopo il derby perso contro il Milan per 1-2, con un successo che possa essere di buon auspicio per il match di cartello contro la Juventus di domenica.

LIVE – Magnin in conferenza stampa alla vigilia di Young Boys-Inter - 00 al Wankdorf Stadion di Berna, valida per la terza giornata della nuova super Champions League. L’allenatore risponde alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 12. Il tecnico presenterà Young Boys-Inter, partita in programma domani alle 21. CONFERENZA MAGNIN E GIOCATORE – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 12. (Inter-news.it)

Josep Martinez pronto all’esordio? L’ipotesi per Young Boys-Inter - L’ipotesi sembra essere possibile, ma è necessario attendere domani per avere maggiori certezze in merito. Il portiere iberico è stato prelevato in estate dal Genoa perché ritenuto in possesso dei requisiti ritenuti essenziali per poter diventare l’erede dell’estremo difensore svizzero. Il portiere nerazzurro, nei primi 10 incontri stagionali, ha sempre visto la partita dalla panchina. (Inter-news.it)

Designazioni arbitrali per le partite di Champions League : Michael Oliver per Young Boys-Inter e Irfan Peljto per Atalanta-Celtic - Il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Andrew Madley, il quale avrà anche il compito di supportare l’equilibrio e la gestione del match su eventuali decisioni delicate. Il ruolo del VAR sarà particolarmente importante in una competizione di così alto livello, dove le decisioni possono influenzare in modo decisivo le sorti delle squadre. (Gaeta.it)