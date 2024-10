Zonawrestling.net - WWE: I Wyatt Sicks ritornano a RAW, nuovi bersagli nel mirino

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) ISix sono rimasti lontani dalla programmazione WWE per alcune settimane, ma la loro presenza è rimasta in qualche modo costante, attraverso i costanti e consueti teaser. La scorsa notte, durante RAW, le cose sono rapidamente degenerate. Gli Authors of Pain stanno cercando di fare una grande impressione sin dal loro ritorno in WWE. Sono stati anche una spina nel fianco dei New Day per un po’ di tempo, e la notte scorsa si è scatenata una battaglia feroce. In un match per il WWE World Tag Team Championship Contenders Tournament, i New Day ha affrontato gli Authors Of Pain. Akam e Rezar non avevano alcuna intenzione di essere indulgenti con Kofi Kingston e Xavier Woods. Questo è stato il primo match della serata, e le cose sono da subito esplose, complice anche la presenza di The Miz, avvistato a bordo ring.